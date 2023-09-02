Звезда «50 оттенков серого» пришла на фестиваль в прозрачном платье

В Колорадо актриса представила драму «Даддио». Для премьеры звезда «50 оттенков серого» выбрала откровенный наряд — прозрачное платье из сетки, под которое надела белое нижнее белье. Образ дополнила черная сумка-седло и массивные ботинки. Актриса сделала укладку с мягкими локонами и нюдовый макияж.

В январе 2023 года Дакота Джонсон стала лицом новой рекламной кампании Gucci, переосмыслившей классическую сумку модного дома Jackie 1961. На фотографиях и в рекламном ролике, снятом в стилистике 60-х годов XX века фотографом Гленом Лачфордом, актриса показывает повседневную жизнь жительницы Лос-Анджелеса, которая не расстается с легендарной миниатюрной сумкой, возвращаясь с урока йоги, покупая букет в цветочной лавке или посещая светскую вечеринку.