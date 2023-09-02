Собчак восхитилась фигурой 50-летней Хайди Клум

Телеведущая Ксения Собчак высказалась об образе 50-летней Хайди Клум на обложке журнала Super. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Немецкая супермодель Хайди Клум стала лицом июньского выпуска журнала Super. Перед камерой она позировала в топе из сетки бренда от Tom Ford без нижнего белья. Фотографом съемки выступил Лесли Ки.

Хайди Клум уже рассказывала поклонникам, что после 40 лет перестала сидеть на диетах и тренироваться до изнеможения. Сейчас модель следит за питанием, но не ограничивает себя в выборе блюд, а также поддерживает спортивную форму с помощью плавания, занятий с обручем и прыжков на батуте.