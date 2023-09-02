Певица Ханна показала, как выглядела в детстве

Певица Ханна поделилась с подписчиками своих социальных сетей снимком, сделанным в детстве на море.

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Ханна опубликовала свое детское фото из личного архива, на котором она позировала на фоне моря в розовом купальнике. Певица не раз отмечала в блоге, что ее дети сильно похожи на нее.

Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым. Пара познакомилась в 2010 году в Турции, где гендиректор лейбла Black Star находился на отдыхе, а будущая певица участвовала в конкурсе Miss Kemer International. Ханна и Паша поженились в 2015 году, а 3 сентября 2018 года у них родилась дочь, которую они назвали Адрианой. 9 февраля 2023 года у супругов появилась девочка Камилла.