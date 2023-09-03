80-летняя мама Заворотнюк произвела фурор в Сети

Дочка тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна, поделилась в соцсетях снимками из ресторана. Отмечали юбилей бабушки – Валентины Борисовны.

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Но поклонники изумились, как прекрасно выглядит 80-летняя женщина. Она ухожена, на лице практически нет морщин. В комментариях так и писали, что сложно поверить в то, что ей 80, максимум -50!

Анна также отметила, что “Валечка выглядит потрясно”. Также внучка адресовала теплые слова бабушке: “Моя душа и мой свет, безгранично люблю и благодарю жизнь за то, что ты есть у меня. Живи вечно”.

Мама Анастасии Заворотнюк, Валентина Борисовна, тоже актриса. Она закончила ГИТИС, работала в театрах Волгограда и Астрахани. У нее было необычное амплуа травести, она играла мальчишек и подростков, при этом ей было хорошо за 30 и в семье подрастали наследники – дочка Настя и сын Стас.

Позже, когда Анастасия обоснуется в Москве, Светлана Борисовна вместе с супругом, который был режиссером, переберется поближе к дочери. Какое-то время они будут жить в Люберцах. А уже, когда мужа не станет, она решит жить с дочкой, на ее плечи ляжет воспитание внуков.

Несмотря на все беды, которые свалились на хрупкие плечи Светланы Заворотнюк, а она пережила потерю мужа и сына, а также стала опорой для больной дочери, она продолжает держаться на позитиве, наверное, поэтому и выглядит так свежо и молодо.