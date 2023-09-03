Лариса Долина показала модные штаны с разрезами и нарвалась на критику

67-летняя Лариса Долина вновь удивила подписчиков в соцсетях неожиданным выбором наряда. Певица появилась на гастролях в штанах оригинального кроя.

© Рег_2x2.su (Благовещенск)

Речь идёт о выступлении Долиной в Новокузнецке на Дне шахтёра. После него исполнительница выложила совместное фото с солистами группы «Иванушки International» и рассказала, как прошёл концерт. Но вместо радости за Ларису Долину поклонники испытали разочарование: им не понравился наряд кумира.

Соцсети

Долина надела белый спортивный костюм, яркую деталь которого составляют большие разрезы на штанах в районе бёдер. Как пишет портал 7дней.ru, многие посчитали, что такой стиль певице уже не по возрасту:

«Что еще за вентиляция?», «Да, иногда нужно заглядывать в паспорт. Это смешно уже», - цитирует издание пользователей социальных сетей.

Это не первый раз, когда Лариса Долина сталкивается с подобными комментариями. Ранее она уже отвечала недоброжелателям:

А стареть красиво - это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода? Не дождётесь.