Лариса Долина показала модные штаны с разрезами и нарвалась на критику
67-летняя Лариса Долина вновь удивила подписчиков в соцсетях неожиданным выбором наряда. Певица появилась на гастролях в штанах оригинального кроя.
Речь идёт о выступлении Долиной в Новокузнецке на Дне шахтёра. После него исполнительница выложила совместное фото с солистами группы «Иванушки International» и рассказала, как прошёл концерт. Но вместо радости за Ларису Долину поклонники испытали разочарование: им не понравился наряд кумира.
Долина надела белый спортивный костюм, яркую деталь которого составляют большие разрезы на штанах в районе бёдер. Как пишет портал 7дней.ru, многие посчитали, что такой стиль певице уже не по возрасту:
«Что еще за вентиляция?», «Да, иногда нужно заглядывать в паспорт. Это смешно уже», - цитирует издание пользователей социальных сетей.
Это не первый раз, когда Лариса Долина сталкивается с подобными комментариями. Ранее она уже отвечала недоброжелателям:
А стареть красиво - это как? Завернуться в пуховый платок, взять палку и тихо ждать ухода? Не дождётесь.
Судя по всему, певица собирается одеваться так, как ей комфортно - вне зависимости от высказываний со стороны подписчиков.
А вот другая знаменитость, Вера Алентова, получает преимущественно комплименты по поводу своего стиля. Накануне она впервые за долгое время вышла на публику. Портал 2x2.su отмечал, что овдовевшая два года назад Алентова до сих пор носит обручальное кольцо.