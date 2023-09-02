Звезды, которые любят секс в общественных местах

Большинство звезд сложно обвинить в излишней скромности, но некоторые не стесняются вообще ничего — секс в общественном месте их заводит как ничто другое. Мы собрали любителей интминой близости далеко за пределами спальни.

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Рэйф Файнс

Британский актер на экране — настоящий джентльмен, однако в жизни Файнс умеет дерзко удивлять. Так, в середине нулевых разгорелся скандал с участием актера: Рэйф совершал долгий перелет и решил скоротать время в компании симпатичной стюардессы. Парочку застукали в самом разгаре процессе в туалете самолета. Естественно, стюардессу уволили, но девушка не слишком расстроилась, продав историю в таблоиды больше, чем за $100 тысяч.

Скарлетт Йоханссон

Голливудская красотка не могла сдерживать страсть во время романа с коллегой — Бенисио дель Торо. Несмотря на то, что дель Торо старше актрисы на 17 лет, он ничуть не уступал более молодой любовнице. Актер охотно подхватывал невероятные интимные предложения. Артистов поймали за занятием любовью в лифте ресторана в Лос-Анджелесе, но, кажется, звезды даже гордятся этим эпизодом в своей жизни.

Анджелина Джоли