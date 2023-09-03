Звезды, у которых есть внебрачные дети

Брак — не всегда залог счастливого и безмятежного будущего.

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Знаменитости доказывают на своем опыте, что можно создавать семьи и без штампа.

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Мария Кожевникова

Актриса Мария Кожевникова и бизнесмен Евгений Васильев вместе уже больше десяти лет. Возлюбленные не стали официально оформлять свои отношения. Мария и Евгений решили обвенчаться в православном храме в Ницце. Кожевникова считает необязательным вступать в брак перед государством. Супруги вместе растят троих сыновей и совсем скоро в семье случится прибавление.

Слава

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Однажды Сланевская уже состояла в официальном браке с Константином Морозовым, от которого родила дочь Александру. После развода певица познакомилась с бизнесменом Анатолием Данилицким. Возлюбленные до сих пор вместе, хоть и расставались на время. Вместе они растят 11-летнюю дочь Антонину. Анатолий делал попытки взять в жены Анастасию, но она всегда отказывалась. «понял, что мне это не нужно.

Меня даже разговоры на эту тему всегда раздражали — честно говорю, не вру. Я часто сама думала: почему так происходит? Видимо, я боюсь поставить себя в рамки, когда у меня появятся какие-то обязательства», — объясняет певица.

Любовь Толкалина

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Любовь Толкалина и Егор Кончаловский были вместе двадцать лет. В этих отношениях появилась их общая дочь Мария. Родители Любови и Егора были против такого рода отношений — без брака. Но это не подтолкнуло их к свадьбе. Были в отношениях и расставания, и примирения, но пара все равно распалась.

Юлия Пересильд

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Юлия Пересильд однажды закрутила роман с женатым режиссером Алексеем Учителем. Для Учителя это был не просто роман на стороне, а настоящая вторая семья. Артистка родила мужчине дочек — Анну и Марию. Даже после завершения отношений режиссер не бросает дочерей. А Юлия отдала свое сердце актеру Михаилу Тройнику.

Елена Перминова

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Бизнесмен Александр Лебедев однажды спас жизнь Перминовой. Девушка в 16 лет попала в плохую компанию и увлеклась наркотиками. Дошло до того, что Лена могла угодить в тюрьму. Благодаря Лебедеву она осталась на свободе. Вскоре между ними вспыхнули чувства, которые не угасали до сих пор. Они стали многодетными родителями, воспитывают четырех детей. Только вот замуж бизнесмен так и не позвал Елену.

Влад Соколовский

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