Не Шуфутинским единым: кто из российских звезд пел про даты

В России 3 сентября многие вспоминают одноименную песню Михаила Шуфутинского. Однако это не единственная композиция, посвященная какой-то дате.

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«3-е сентября»

«Да, некоторый ажиотаж существует. Люди хотят приурочить к этому дню или свою свадьбу, или что-то еще. У многих день рождения в этот день, поэтому стараются отпраздновать особенно», – рассказал Михаил Шуфутинский «Комсомольской правде».

Саму песню придумали Игорь Николаев (слова) и Игорь Крутой (музыка). Композицию Шуфутинский исполнил еще в 1993 году. Наибольшую популярность она стала набирать лишь в 2010-х.

«День рожденья твой не на праздник похож – 3 ноября»

Песню исполнила Людмила Сенчина в 1987 году. Впервые она спела ее в эфире программы «Утренняя почта». Автором слов стала Маргарита Пушкина. Сама дата в песне оказалась не случайно – именно 3 ноября родился Александр Градский, с которым дружила Пушкина.

«Двенадцать дней»

Композицию исполнил актер Александр Абдулов в кинофильме «Витражных дел мастер» в 1985 году. В основу песни легли стихи Андрея Вознесенского. Музыку написал Игорь Николаев. Композиция стала популярной спустя два года, когда прозвучала в эфире «Утренней почты».

«9 марта»

Эту песню исполнила Ирина Аллегрова. В песне она намекает, что дарить подарки и поздравлять женщин нужно не только 8 Марта. Музыку и стихи женского гимна написал один из любимых авторов Аллегровой Константин Губин.

«31 февраля»

Трек с несуществующей датой исполнили популярные среди молодых людей рэпер Гуф и певица Мари Краймбрери. Песню они сочинили вместе.