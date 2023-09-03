Стас Пьеха рассказал, как относится к пластическим операциям
Певец Стас Пьеха в разговоре с "Пятым каналом" признался, что негативно относится к пластическим операциям, если решение лечь под скальпель было продиктовано желаниями изменить свою внешность.
"Если это продиктовано отклонениями — то это допустимо. Если же это продиктовано модой и при этом с лицом все было и так хорошо, то… Сейчас слишком много излишеств в пластической хирургии. Я отношусь дуально", - подчеркнул Пьеха.
На прошлой неделе Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. Спустя несколько дней операцию звезды прокомментировала бывшая жена футболиста Павла Мамаева Алана.
"Как-то страшно стареть. Оказывается, у нас тут и подтяжка была, и блефаропластика нижнего и верхнего века", — написала Мамаева на фотографиях Бони до и после пластики.
При этом пластический хирург Сергей Свиридов заявил, что Виктории Боне не следовало делать столько операций на лице без перерыва. Он уточнил, что из-за такого подхода хирурга у Бони может ускориться процесс старения, вызванный гибелью мягких тканей.