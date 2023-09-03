Ортега и Депп высказались о своем романе
За это лето мы прочитали много удивительных сплетен о неожиданных романах звезд (отдельный привет передаем Шакире и Тому Крузу), но такой странной, честно говоря, не видели давно.
Слухи о том, будто у 20-летней звезды сериала «Уэнсдей» Дженны Ортеги и 60-летнего Джонни Деппа закрутился роман, на днях подогрел популярный анонимный Инстаграм*-аккаунт (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) о звездах Deuxmoi.
Ресурс сообщил, что актеров заметили на съемочной площадке фильма «Битлджус-2» и что парочку также видели вместе в нерабочее время. Сплетню тут же подхватили и расфорсили по всему Интернету, так что она быстро доползла и до самих героев. Казалось бы, слух настолько дикий, что его можно было бы просто проигнорировать. Но нет: оба в резкой форме опровергли информацию о романе.
Портал NME опубликовал заявление представителя Деппа, который утверждает, что актеры даже никогда не встречались вживую.
«У господина Деппа нет никаких личных или профессиональных отношений с госпожой Ортегой. Он никогда не встречался и не разговаривал с ней. Он не участвует и не собирается участвовать в каком-либо совместном с ней проекте. Он потрясен этими необоснованными и злонамеренными слухами, которые направлены на то, чтобы нанести вред его репутации и карьере».
Дженна, в свою очередь, сделал заявление в личном блоге.
«Это настолько глупо, что я даже не могу смеяться. Я никогда в жизни не встречалась и не работала с Джонни Деппом. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое», — написала девушка в сторис.
И все бы хорошо, но зоркие фанаты обратили внимание на одно слово, которое, по их мнению, с головой выдает актрису. «Оставьте НАС в покое? Вот и проболталась», «Если бы они были не вместе, она бы написала: "Оставьте меня в покое"», «Ее ответ звучит так, словно этот слух может быть правдой», — комментируют новость читатели Daily Mail. И заодно отмечают, что Дженна и Джонни похожи как две капли воды: «Она больше напоминает его внешне, чем его собственные дети».