Боня вышла на связь после сообщений об ухудшении самочувствия

В чем нельзя отказать Виктории Боне — так это в умении держать интригу и превращать любое событие в горячий контент.

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Вчера блогер пожаловалась подписчикам на резкое ухудшение самочувствия после пластической операции: у нее начались сильные головные боли, и она даже подумывала вызвать скорую. Сразу после этого сообщения в сторис Виктория пропала с радаров и целые сутки не появлялась в соцсетях.

Фолловеры весь день не находили себе места, и вот сегодня блогер наконец объявилась — да еще и с хорошими новостями.

Восстановление, судя по всему, идет по плану, состояние телеведущей стабильное. Более того — отек постепенно сходит и сегодня впервые за восемь дней она смогла оценить результат.

Лицо Виктория по-прежнему не показывает, но обещает, что через несколько дней мы наконец увидим, что получилось у звездного лос-анджелесского хирурга.