Виктория Боня вышла на связь после сообщений об ухудшении самочувствия
В чем нельзя отказать Виктории Боне — так это в умении держать интригу и превращать любое событие в горячий контент.
Вчера блогер пожаловалась подписчикам на резкое ухудшение самочувствия после пластической операции: у нее начались сильные головные боли, и она даже подумывала вызвать скорую. Сразу после этого сообщения в сторис Виктория пропала с радаров и целые сутки не появлялась в соцсетях.
Фолловеры весь день не находили себе места, и вот сегодня блогер наконец объявилась — да еще и с хорошими новостями.
Восстановление, судя по всему, идет по плану, состояние телеведущей стабильное. Более того — отек постепенно сходит и сегодня впервые за восемь дней она смогла оценить результат.
Лицо Виктория по-прежнему не показывает, но обещает, что через несколько дней мы наконец увидим, что получилось у звездного лос-анджелесского хирурга.
Напомним, что Виктория сделала пластику лица у автора «лисьих глазок» Беллы Хадид. Хирург, словно заправский блогер, щедро делился фотографиями своей пациентки до операции и опубликовал ее снимок сразу после всех манипуляций — пока это единственное фото, по которому можно судить о проделанной работе.