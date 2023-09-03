Дакота высказалась о поцелуе мужа с подружкой невесты на свадьбе

Певица Рита Дакота опровергла слухи о том, что ее муж Федор Белогай якобы поцеловал в губы ее лучшую подругу на свадьбе.

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"Можно увидеть, что это щека моей лучшей подруги. Но, даже если бы Федя поцеловал ее в губы, — все в дом, все в дом", - пошутила Дакота.

Речь шла о снимке со свадьбы молодоженов, на котором видно, как Дакота обнимается с мужчиной, а рядом стоит ее муж, который целует подружку невесты.

Рита Дакота и клипмейкер Федор Белогай отпраздновали вторую свадьбу на Бали. Они официально зарегистрировали отношения еще 24 мая 2023 года, пара расписалась в столичном МФЦ, куда приехала на самокатах.

Супруги отказались от традиционных нарядов: они надели спортивные костюмы, и невеста дополнила свой образ фатой.

Возле центра пару ждали поклонники с цветами, плакатами, шариками и хлопушками, они спели для звезды ее песню "Дети рейва".