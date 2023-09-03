Опубликован райдер Михаила Шуфутинского

Как уточняет Telegram-канал Mash, в этом году певец выступит 3 сентября в Кремле, а также на двух корпоративах за 2,5 млн рублей. Это будет первый раз с 2019 года, когда Шуфутинский выйдет на сцену именно в этот день, ставший после хита "Третье сентября" поводом для многочисленных мемов и шуток.