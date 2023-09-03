Опубликован райдер Михаила Шуфутинского
В Сети появился документ, описывающий бытовой райдер Михаила Шуфутинского.
Как уточняет Telegram-канал Mash, в этом году певец выступит 3 сентября в Кремле, а также на двух корпоративах за 2,5 млн рублей. Это будет первый раз с 2019 года, когда Шуфутинский выйдет на сцену именно в этот день, ставший после хита "Третье сентября" поводом для многочисленных мемов и шуток.
В гримерке Шуфутинского должны быть розетки, гладильная доска, утюг, кондиционер, обогреватель (по сезону), вентилятор, вешалки, большое зеркало и отдельный чистый туалет. Он должен находиться или в гримерной комнате, либо очень близко и закрываться на ключ. В туалетной комнате - основные туалетные принадлежности.
Кроме закусок по меню из ресторана места проведения концерта в гримерках артиста, танцевального коллектива и музыкантов должны быть фрукты, сок, питьевая вода, чайник, капсульная кофемашина, чай и капсулы кофе. Певца также нужно снабдить красным и белым вином, а также бутылкой 12-летнего виски.