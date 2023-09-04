Дженна Ортега опровергла слухи о романе с Джонни Деппом

В последнее время в сети гуляют слухи о романе между звездой сериала «Уэнсдей» Дженной Ортегой и актёром Джонни Деппом. Якобы пара вместе работает над сиквелом «Битлджуса», и между ними что-то завязалось.

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Как оказалось, это всё обычные слухи. На них отреагировала сама Оргета и призвала оставить её и Деппа в покое и не распространять фейковую информацию.

Это настолько нелепо, что даже не смешно. Я никогда в жизни не встречалась с Джонни Деппом и не работала с ним. Пожалуйста, прекратите распространять ложь и оставьте нас в покое.

Сам Депп пока что никак не отреагировал на эти слухи. Возможно, актёр даже не будет уделять на это время.