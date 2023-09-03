Бритни Спирс прокатилась обнаженной на лошади
Поп-певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками своих социальных сетей видеороликом, снятым во время прогулки на лошади.
На видео 41-летняя Бритни Спирс запечатлена топлес верхом на лошади. На певице были надеты короткие белые шорты и ковбойская шляпа.
"Мне пришлось снять верхнюю часть одежды в чертовой пустыне. Надо было изначально пойти голой", - подписала ролик звезда.
В середине августа стало известно, что Бритни Спирс разводится с Сэмом Асгари спустя год после свадьбы. По данным журналистов, за неделю до этого Асгари сильно поссорился с женой из-за слухов о ее изменах. После этого он съехал из их общего дома и подал на развод. СМИ сообщали, что Спирс подвергала мужа домашнему насилию — в частности, нападала на спящего Асгари.
Спустя пару дней после объявления о разводе Бритни Спирс сообщила подписчикам, что решила купить лошадь.
"Скоро буду покупать лошадь! Так много вариантов, что сложно! Лошадь по имени Софи или другая по имени Роар? Никак не могу принять решение. Может, мне присоединиться к товариществу и надеть розовую ковбойскую шляпу?" — подписала снимок певица.