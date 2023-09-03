Сальма Хайек отметила 57-й день рождения горячими снимками в бикини

Сальма Хайек решила дать жару в честь своего дня рождения. Актриса поделилась с подписчиками праздничными снимками: свой особенный день она провела на пляже, наслаждаясь компанией любимого мужа Франсуа-Анри Пино и... чаек. Честно говоря, глядя на эти роскошные фото в ярко-красном бикини, сложно поверить, что жгучей красотке исполнилось 57 лет.

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«Я так рада, что жива, и так глубоко благодарна за все благословения! За любимую семью, драгоценных друзей, здоровье, работу, которая меня поддерживает, вдохновляющую команду, отношения с животными и природой и любовь всех моих преданных поклонников. Поздравляю меня с 57-летием!» — написала актриса в запрещенной сети.

И надо сказать, фанаты ответили Сальме взаимностью. Никакого хейта, как в комментариях к последним фото Дженнифер Лопес, мы не обнаружили — только дифирамбы в духе «Даст фору 20-летним старлеткам с утиными губами» и риторические вопросы «Кому надо продать душу, чтобы так выглядеть в 57?» Ну и совсем маленькую ложку дегтя — а куда без нее.

«Я бы тоже так выглядела, если б у меня был муж-миллиардер», — пишет одна читательница Daily Mail. «С такой гигантской грудью, наверное, дико болит спина», — «сочувствует» другая. Девочки, не завидуем!