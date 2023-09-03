«Ненавижу секс! Лучше постираю и уберусь». Высказывания Гузеевой

Свершилось то, на что уже многие и не надеялись. На Первом канале снова выходит «Давай поженимся!».

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Это событие уже окрестили возращением года. У руля, как и прежде, восхитительная и помолодевшая Лариса Гузеева, которая за время перерыва успела сделать многое. Даже пожаловаться на секс...

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«У меня кукушка отъехала»

«Давай поженимся!» постигла участь многих развлекательных шоу – сразу после начала СВО они исчезли из эфира. Лариса Гузеева ушла в тень. Обычно открытая в соцсетях, телеведущая замолчала и пропала. Российские отпускники случайно застукали ее в Болгарии. Что неудивительно – на курорте Слынчев бряг Лариса давным-давно обзавелась элитной недвижимостью. На территории закрытого поселка есть все для красивой жизни – от бассейнов до кафе. Да и до моря рукой подать. Роскошные апартаменты телезвезды площадью 165 квадратных метров сегодня тянут аж на 18 миллионов рублей!

Свою релокацию звезда первое время не афишировала. Говорят, боялась быть обвиненной в эмиграции. И это та самая Лара, которая своим острым языком может порезать не хуже бритвы!

Но целебный морской воздух был ей крайне необходим. За несколько месяцев до начала СВО актриса и телеведущая в тяжелой форме перенесла ковид. И познала все «прелести» заразы – страдала бессонницей, перепадами настроения, усталостью, проблемами с памятью…

– У меня после ковида реально кукушка отъехала, – жаловалась она. – Возникает немотивированная агрессия. Ни с того, ни с сего накрывает. В моей семье знают это и меня жалеют. Я ведь не виновата.

Но продолжала работать. Так что незапланированная передышка оказалась для нее как нельзя кстати – не позволила себя угробить.

«Никто меня не выгонял!»

Едва окрепнув, она пустилась во все дальние. Побывала в Израиле, Словакии, Грузии… Глядя на безмятежно передвигающуюся по странам 64-летнюю телесваху, многие решили: знаменитая передача после 15 лет эфира закрыта раз и навсегда, а Гузеева, которая зарабатывала на ней по миллиону в месяц, осталась у разбитого корыта.

– Никто меня не выгонял! – оборонялась она. – Я по-прежнему работаю, но путешествовать в кайф. Что касается сплетен, то на насекомых не обижаюсь. Они сами себя в них превратили своей злобой и тупостью.

Звезда «Жестокого романса» действительно недолго сидела сложа руки. Осенью заменила своего бывшего любовника Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+». Правда, не все зрители оценили ее старания. В сетях даже требовали убрать Гузееву из проекта. Грязи вылилось – тонны! Что только не писали в соцсетях! «Хуже ведущего выбрать было невозможно», «Лучше Якубович с Пельшем, только не она со своей наигранностью, напыщенностью, грубостью и величием», «Занималась бы тетя и дальше сватовством»...

Но «тетя» оказалась готова к такому развитию событий:

– Все привыкли к Диме, и тут вдруг выходит Лариса. Да, я была готова к камням в свой адрес. Понимала, что буду отличаться. Дима – мужчина, ему можно раз в сто больше. Женщина должна быть красивой, милой, а этого мало. А мужчина никому ничего не должен. Захотел – вышел в кепке, захотел – в темных очках, захотел – сосиску ест, захотел – встал на колени на сцене…

Лариса Гузеева в период отдыха успела затеять собственный бизнес – запустила производство домашних пельменей.

– Когда у человека появляется много свободного времени, он начинает маяться дурью, – объясняла она свой предпринимательский порыв. – Вот и решила с подругой открыть небольшое дело: то, что у меня получается лучше всего и от чего я получаю удовольствие. Говорят, что я до пельменей опустилась. Так вот, до моих пельменей еще нужно дорасти!

Заслуженная артистка свою еду нахваливает – мол, нигде такую вкуснотищу больше не попробуешь! Вот только один килограмм «золотых» пельмешек от Лары тянет под 2 тысячи! Вряд ли рядовые телезрители смогут до них дорасти…

«Мужчины, открою вам глаза...»

Несколько месяцев назад Лариса Гузеева стала записывать ночные подкасты для Первого канала, в которых разбирала любовные письма знаменитостей. Побывала на передаче для взрослых. Она вообще не боится темы секса. Признается, что за время ведения «Женилок» проговорила все интимные детали вдоль и поперек.

Вот и недавно звезда без комплексов очередной раз шокировала. Призналась, что симулирует оргазм.

– Мужчины, откроем вам глаза: процентов 80 из нас притворяемся, чтобы на вас произвести впечатление – раз, чтобы вашу самооценку завысить – два, – заявила она.

А чуть раньше и вовсе назвала себя фригидной.

– Ненавижу всю жизнь это дело! Лучше постираю или сделаю генеральную уборку! Как представишь: эпиляция, все сопутствующее. Боже мой! – хватается она за голову. – И думаешь: «Только не сегодня. Давай в среду!»