Решетова ответила на вопрос, тяжело ли воспитывать сына одной
Анастасия Решетова и Тимати — редкий пример бывших возлюбленных, которым удалось сохранить теплые отношения. Модель с удовольствием отмечает сходство отца и сына и вообще поддерживает связь с семьей Юнусовых.
Но несмотря на то что Тимати часто видится с 3-летним Ратмиром, а этим летом и вовсе провел целый отпуск на берегу океана в компании дочери и сына, некоторые подписчики умудряются вешать на Анастасию ярлык матери-одиночки.
В недавнем интерактиве один из таких фолловеров поинтересовался у модели, не тяжело ли воспитывать ребенка одной, — и получил достойный ответ.
«Я не воспитываю ребенка одна. У нас есть прекрасный папа, который сильно любит Ратюшу и проводит с ним немало времени. Мне спокойно за будущее малыша, потому что у него надежные родители и родственники, которые растят его в любви и заботе»
Ну а в качестве иллюстрации своих слов модель поделилась фотографией рэпера и их общего сына с детсадовской линейки. На которую Анастасия и Тимати, кстати, пришли вместе.