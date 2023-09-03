«Остановить процесс сложно»: Гуф — о проблемах со здоровьем

Рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов) в эфире YouTube-шоу «Доктор Лазарев» признался в проблемах со здоровьем и рассказал о биполярном расстройстве.

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По словам исполнителя, употребление запрещенных веществ с юных лет привело к тому, что он не может излечиться от тяжелой формы зависимости до сих пор. Рэпер много раз был в психиатрической клинике и признался, что ему диагностировали биполярное расстройство личности.

Как рассказал Гуф. В нем иногда просыпается вторая личность, которую он назвал Аликом. Он крайне агрессивен и доставляет массу проблем.

Долматов принимает препараты, которые ему прописали врачи. Пропускать прием лекарств нельзя, поскольку, по словам рэпера, у него начинается предэпилептический синдром.

Препараты сдерживают его, а также обуздывают тягу к алкоголю, которая проявляется очень сильно.