Певица Татьяна Буланова заявила, что уже несколько месяцев не виделась с мужем
Певица Татьяна Буланова пожаловалась в шоу "Ты не поверишь!", что уже три месяца не занималась сексом. Буланова объяснила, что все это время не виделась с мужем Валерием Рудневым из-за работы. Ее супруг развивает карьеру в Санкт-Петербурге, а она занята съемками клипа в Москве. Артистка призналась, что из-за работы она и возлюбленный не смогли организовать медовый месяц.
Певица пошутила, что уже забыла имя своего партнера из-за постоянных разъездов.
"У нас был один день, и через день я куда-то уезжала. Уже забыла, куда. Потом вернулась буквально на два дня, опять куда-то я уехала. У меня очень много работы, и у него очень много работы. Просто физически невозможно куда-то уехать", - пожаловалась звезда.
2 июня стало известно, что Буланова вышла замуж за бизнесмена Валерия Руднева. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге. На мероприятии присутствовали друзья, коллеги и родственники пары. Певица Анна Семенович поймала букет невесты на торжестве.