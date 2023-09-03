Татьяна Буланова заявила, что уже несколько месяцев не виделась с мужем

"У нас был один день, и через день я куда-то уезжала. Уже забыла, куда. Потом вернулась буквально на два дня, опять куда-то я уехала. У меня очень много работы, и у него очень много работы. Просто физически невозможно куда-то уехать", - пожаловалась звезда.