Певица Бузова заявила, что идеальный мужчина должен посмотреть все ее интервью

«Если это будет любовь, то в любом случае будет лучшее предложение, каким оно бы не было. Если это будет любовь, если я буду в глазах видеть эту любовь, это может быть даже кольцо из пробки от шампанского или от пива. <…> И ничего нужно для этого. Ведь это самое, действительно, главное чувство, которое нас вдохновляет и дает силы», — поделилась артистка.