Певица Бузова заявила, что идеальный мужчина должен посмотреть все ее интервью
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила в беседе с Telegram-каналом «А теперь внимание!», что ее идеальный мужчина должен посмотреть все ее интервью.
Бузова объяснила, что таким образом ее потенциальный возлюбленный может подготовиться к встрече с ней, чтобы все сделать правильно. Несмотря на высокие требования к мужчинам, звезда считает, что возлюбленный ей «ничего не должен». Наоборот, ей нужен человек, которому не нужно ничего говорить или как-то указывать, что делать.
«Если это будет любовь, то в любом случае будет лучшее предложение, каким оно бы не было. Если это будет любовь, если я буду в глазах видеть эту любовь, это может быть даже кольцо из пробки от шампанского или от пива. <…> И ничего нужно для этого. Ведь это самое, действительно, главное чувство, которое нас вдохновляет и дает силы», — поделилась артистка.
Ольга Бузова была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2012 года. В 2016-м они развелись. После разрыва артистка и спортсмен периодически публично выясняют отношения.
Ранее Ольга Бузова поддержала Бритни Спирс после развода.