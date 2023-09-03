Скончалась 28-летняя сестра Рианны Танелла Аллейн

Ушла из жизни двоюродная сестра Рианны Танелла Аллейн. Она скончалась на 28-м году жизни. Такая информация опубликована в издании The Sun.

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Прощание с Танелой проходило 28 августа на Барбадосе. Во времяпанихиды звучала песня Рианны «Lift Me Up».

«Мы с дочерью очень любили друг друга», – сообщила приёмная мать Танеллы Джули-Энн Брайан.

О причинах смерти женщины нет подробностей. Её мать отметила, что незадолго до смерти Танелле делали компьютерную томограмму. Та показала «чёрную массу».

Известно, что Танелла и Рианна были хорошими подругами. Они часто проводили время вместе. В соцсетях у женщины свыше 50 тысяч подписчиков.