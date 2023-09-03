Певица Селин Дион делает все, чтобы выздороветь от редкого заболевания

«Это заболевание, о котором мы так мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, когда ночью люди вскакивают от судорог в ноге или в руке? С ней происходит что-то похожее, только у нее такие судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Мы молимся о чуде», — добавила Клодетт Дион.