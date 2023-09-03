Hello: певица Селин Дион делает все, чтобы выздороветь от редкого заболевания
Сестра Селин Дион Клодетт дала интервью журналу Hello, в котором рассказала о состоянии здоровья певицы после того, как ей поставили диагноз синдром мышечной скованности.
По словам Клодетт Дион, ее сестра делает «все возможное, чтобы выздороветь».
«Она делает все, чтобы восстановиться. Она сильная женщина», — рассказала сестра певицы.
Она добавила, что выздоровление осложняется тем, что о заболевании Селин Дион мало что известно.
«Это заболевание, о котором мы так мало знаем. У нее бывают спазмы, которые невозможно контролировать. Знаете, когда ночью люди вскакивают от судорог в ноге или в руке? С ней происходит что-то похожее, только у нее такие судороги во всех мышцах. Мы мало что можем сделать, чтобы поддержать ее, облегчить ее боль. Мы молимся о чуде», — добавила Клодетт Дион.
В декабре 2022 года у Селин Дион диагностировали неврологическое расстройство — синдром мышечной скованности. Это редкое аутоиммунное двигательное расстройство, поражающее центральную нервную систему, которое проявляется неконтролируемыми болезненными спазмами мышц.
В мае 2023 года Селин Дион отменила «около 40 концертов», чтобы пройти курс лечения.
Ранее сообщалось, что страдающей от редкой болезни Селин Дион не помогают лекарства.