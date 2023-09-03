Дочь Михаила Ефремова Вера поступила в престижный вуз

Дочь Михаила Ефремова Вера закончила пошла по ступеням отца. 19-летняя девушка закончила школу в прошлом году, но не смогла выбрать профессию. Её зачислили на факультет продюсирования, однако Вера поняла, что это не то, что ей нужно.

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Дочь Ефремова покинула вуз, в котором проучилась один год. Она решила строить актёрскую карьеру.

В 2022 году Вера поступила в Высшую школу экономики. Стоимость обучения в год на её специальности составляет 650 тысяч рублей. Правда, после первой сессии девушка поняла, что это не та сфера, с которой она бы связала жизнь.