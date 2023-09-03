Скандал между Собчак и Бородиной: «Какая муха тебя укусила?»

В последнее время новости о Ксении Собчак связаны исключительно со скандалами. На этот раз перепалка произошла между двумя российскими телеведущими. Ксения Бородина не смогла оценить дерзкий эксперимент в одежде Ксении Собчак. До этого журналист предпочитала выбирать в одежде элегантные и сдержанные образы. Однако, в этот раз, Ксюша решила «дерзнуть» и вышла в свет в откровенном топе и рванных джинсах.