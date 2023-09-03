Скандал между Собчак и Бородиной: «Какая муха тебя укусила?»
В последнее время новости о Ксении Собчак связаны исключительно со скандалами. На этот раз перепалка произошла между двумя российскими телеведущими. Ксения Бородина не смогла оценить дерзкий эксперимент в одежде Ксении Собчак. До этого журналист предпочитала выбирать в одежде элегантные и сдержанные образы. Однако, в этот раз, Ксюша решила «дерзнуть» и вышла в свет в откровенном топе и рванных джинсах.
Общественность отреагировала двояко на эксперимент селебрити. От комментариев нового образа не смогла удержаться и Ксения Бородина.
«Ксюш, у тебя был крутой концептуальный стиль. Мне нравились твои жакеты и брючные костюмы. Какая муха тебя укусила», — сказала Бородина в социальных сетях.
Собчак не растерялась и дала ответ бывшей коллеге. Журналист высмеяла, что Бородина раннее одевалась «на Черкизоне» и дает непрошенные советы.
«Дорогая, даже если ты перестала одеваться на Черкизоне и считаешь Алеко почти что Дуниной современности (впрочем, ты вряд ли знаешь, кто это) не стоит давать советы, о которых тебя не просят»,— колко ответила Собчак.