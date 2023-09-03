Звезда «Игры Престолов» собралась разводиться

Звезда «Игры Престолов», известная по роли Сансы Старк, британская актриса Софи Тернер собралась развестись со своим мужем, американским певцом Джо Джонасом. Об этом сообщает TMZ.

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По данным знакомых с парой источников, Джонас уже проконсультировался как минимум с двумя адвокатами по бракоразводным процессам в Лос-Анджелесе и скоро подаст документы на расторжение брака. Собеседники издания также отметили, что у пары около полугода были серьезные проблемы в отношениях.

Источники уточнили, что в течение последних трех месяцев двое детей Джонаса и Тернер все время проводят отцом — даже во время тура по США его группы DNCE. Кроме того, в последние недели Джо появлялся на публике без обручального кольца. В середине августа пара также продала престижный особняк в Майами, который они купили всего год назад.