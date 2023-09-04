Боню сравнили с Майклом Джексоном из-за пластической операции

«Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно. Но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто не хватает на это рук», — уточнила Боня.