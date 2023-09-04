Боню сравнили с Майклом Джексоном из-за пластической операции

Блогер и модель Виктория Боня поделилась с подписчиками личного блога видеороликом, который сняла в доме дизайнера Филиппа Плейна в Лос-Анджелесе.
Виктория Боня устроила поклонникам виртуальную экскурсию по шато дизайнера Филиппа Плейна. По словам модели, замок дизайнера станет самой дорогой недвижимостью в Лос-Анджелесе.
«Не знаю, как вы но я теперь знаю, что добавить в свой список целей», — подписала видео Боня.
Однако подписчики блогерши обратили внимание не на убранство дома, а на внешность Бони после пластической операции.
«Вика, не надо было трогать нос», «Боня, что с носом? Как у Майкла Джексона», «Вика вообще не похожа на себя», «Живой пример, что лицо трогать нельзя», «Вика стала похожа на Майкла Джексона», «Сам Майкл Джексон к нам пожаловал», «Майкл Джексон жив!», — написали пользователи в комментариях.
В середине августа Виктория Боня рассказала подписчикам, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей. По словам модели, она прибегла к услугам пластического хирурга, так как у нее не было времени заниматься гимнастикой.
«Гимнастика до 40 лет мне прекрасно помогла сохранить свою природную красоту. И я до сих пор делаю упражнения на шею, посмотрите, как она у меня выглядит в 43 года. Когда было много времени, я занималась почти ежедневно. Но сейчас с моим графиком, к сожалению, просто не хватает на это рук», — уточнила Боня.