15-летняя дочь Миллы Йовович снялась для обложки глянца

Дочь Миллы Йовович, модель и актриса Эвер Андерсон стала героиней нового номера журнала Pop. Об этом актриса рассказала подписчикам личного блога.

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На обложке 15-летняя Эвер Андерсон запечатлена крупным планом. Волосы модели уложены на манер причесок старого Голливуда, а макияж выполнен в нежно-розовых оттенках.

«Точная копия своей матери», «Невероятно похожа на свою мать», «Очень красивая, вся в маму», «Сначала решила, что это Милла Йовович», «Потрясающая девушка», «Копия Миллы Йовович в молодости», — написали пользователи в комментариях.

Весной Эвер Андерсон дала интервью журналу Elle, в котором рассказала, чему научилась у своей матери Милы Йовович.

«Она научила меня просто быть собой и быть человеком. Я также узнала, что 99 процентов жизни актера — это время между съемками фильмов… Поэтому я просто пытаюсь продолжать заниматься другими вещами, которые люблю, кроме актерской игры», — призналась Эвер Андерсон.

Недавно девушка сыграла главную роль в фильме «Питер Пэн и Вэнди». Эвер Андерсон уже не в первый раз принимает участие в съемках. До этого она сыграла в супергеройском фильме «Черная вдова», а также в триллере «Обитель зла: Последняя глава».