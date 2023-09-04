Совет звезды: как ухаживает за собой топ-модель Паулина Поризкова

Паулина Поризкова – одна из самых ярких топ-моделей 1980-х. В апреле звезда отметила 58-летие.

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Поризкова пропагандирует естественное старение – она не пытается избавиться от морщин и даже не скрывает их: в соцсетях модели можно найти десятки кадров, на которых Паулина предстает без макияжа.

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Однако, даже не прибегая к тяжелой артиллерии косметологов, модели по сей день удается выглядеть восхитительно и собирать тысячи комплиментов от фанатов. Подробнее о том, как звезда ухаживает за собой, читайте в материале "Рамблера".

Лицо

Соцсети

Поризкова умывается только один раз в день – по вечерам. Утром звезда пропускает данную процедуру, чтобы не лишать влаги свою и без того сухую кожу. После умывания вечером звезда наносит на лицо увлажняющий крем.

Вдобавок к этому модель ежедневно пользуется солнцезащитными средствами, чтобы защитить кожу от вредоносного влияния ультрафиолетового излучения. В косметичке Поризковой не так много средств, и большинство из них необходимы для питания кожи.

Питание

Подтянутой фигуре модели может позавидовать даже 20-летняя девушка. В свои 58 звезда не стесняется публиковать откровенные фотографии и демонстрировать умопомрачительную фигуру.

Соцсети

По словам модели, поддерживать фигуру ей помогает интервальное голодание по методу 16:8: 16 часов в сутки звезда не ест ничего, а в остальные 8 питается без ограничений. Поризкова признается, что может позволить себе все, что угодно. Чаще всего она отдает предпочтение здоровой пище, но время от времени без зазрения совести балует себя жареной курицей.

Спорт

Чтобы оставаться в безупречной форме на шестом десятке одного питания явно будет недостаточно. Паулина понимает это, поэтому также не пренебрегает тренировками. При этом модель не раз признавалась, что пришла к спорту только, когда ей исполнилось 40 лет. Поризкова упоминала, что физическая активность позволяет ей не только оставаться стройной и подтянутой, но также справляться с паническими атаками. Более того, модель убеждена, что именно спорт позволил ей отказаться от приема антидепрессантов.