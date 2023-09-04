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«Опять копыта свои закинула»: Волочкова поразила своим поведением в самолете

Балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику своими фотографиями. В Сети появился снимок, который вызвал бурю эмоций у общественности.

"Неприлично": Волочкова заснула в странной позе в самолете
© WomanHit.ru

На выложенном кадре знаменитость запечатлена в салоне самолета во время сна. Пользователи поразились позе, в которой спала Анастасия — она закинула ногу на стенку самолета.

Одни восхитились талантом балерины, а другие — раскритиковали ее поведение.

Telegram-канал "НеМалахов"

«Опять копыта свои закинула куда повыше», «Это же уметь так надо — спать в таком положении», «Она когда-нибудь перестанет закидывать ногу выше своей головы, ужас», «Ну это же неприлично» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали пользователи Сети.