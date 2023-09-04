"Неприлично": Волочкова заснула в странной позе в самолете

«Опять копыта свои закинула»: Волочкова поразила своим поведением в самолете
Балерина Анастасия Волочкова не перестает удивлять публику своими фотографиями. В Сети появился снимок, который вызвал бурю эмоций у общественности.
На выложенном кадре знаменитость запечатлена в салоне самолета во время сна. Пользователи поразились позе, в которой спала Анастасия — она закинула ногу на стенку самолета.
Одни восхитились талантом балерины, а другие — раскритиковали ее поведение.
Telegram-канал "НеМалахов"
«Опять копыта свои закинула куда повыше», «Это же уметь так надо — спать в таком положении», «Она когда-нибудь перестанет закидывать ногу выше своей головы, ужас», «Ну это же неприлично» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — написали пользователи Сети.