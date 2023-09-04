Канье Уэсту с женой навсегда запретили кататься на лодках в Венеции

За последний месяц Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Ценсори умело поиграли на нервах итальянцев: то они повергли консервативных местных жителей в ужас нарядами 28-летней модели, то есть почти их отсутствием, то недавний инцидент на лодке, от которого не по себе стало даже бывшей жене музыканта Ким Кардашьян. В общем, неудивительно, что последствия подобного не заставили себя ждать.

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Сначала ходили слухи, что Бьянке грозит тюрьма, а теперь появились сведения, что эта чересчур сладкая парочка пожизненно дисквалифицирована венецианской лодочной компанией. Как стало известно изданию Daily Mail, оголенные ягодицы Уэста очень не понравились руководителям Venezia Turismo Motoscafi; и отныне там не рады ни рэперу, ни его супруге.

Организация заверила, что водитель не был в курсе непристойного поведения, иначе быстро положил бы конец этой романтической прогулке.

«Находящийся на борту водитель должен был следить за движением транспорта и не увидел этих неприличных действий. Если бы это произошло, он немедленно высадился и сообщил о нарушителях властям», — сообщил инсайдер.