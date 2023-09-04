Канье Уэсту с женой навсегда запретили кататься на лодках в Венеции: что они сделали
За последний месяц Канье Уэст и его возлюбленная Бьянка Ценсори умело поиграли на нервах итальянцев: то они повергли консервативных местных жителей в ужас нарядами 28-летней модели, то есть почти их отсутствием, то недавний инцидент на лодке, от которого не по себе стало даже бывшей жене музыканта Ким Кардашьян. В общем, неудивительно, что последствия подобного не заставили себя ждать.
Сначала ходили слухи, что Бьянке грозит тюрьма, а теперь появились сведения, что эта чересчур сладкая парочка пожизненно дисквалифицирована венецианской лодочной компанией. Как стало известно изданию Daily Mail, оголенные ягодицы Уэста очень не понравились руководителям Venezia Turismo Motoscafi; и отныне там не рады ни рэперу, ни его супруге.
Организация заверила, что водитель не был в курсе непристойного поведения, иначе быстро положил бы конец этой романтической прогулке.
«Находящийся на борту водитель должен был следить за движением транспорта и не увидел этих неприличных действий. Если бы это произошло, он немедленно высадился и сообщил о нарушителях властям», — сообщил инсайдер.
Что ж, если все происходящее — это действительно прогрев перед новым альбомом Канье, то рекламная кампания обходится ему все дороже. Зато последний заплыв выдался запоминающимся: если уходить, как говорится, то с музыкой либо с пикантными снимками от папарацци.
Канье Уэсту с женой навсегда запретили кататься на лодках в Венеции: что они сделали
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