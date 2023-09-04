Возлюбленная Джейсона Стетхэма снялась обнаженной
Британская модель, бывший «ангел» Victoria's Secret Рози Хантингтон-Уайтли поделилась с подписчиками своих социальных сетей серией откровенных фотографий.
Рози Хантингтон-Уайтли опубликовала кадры, сделанные в спа-салоне. Перед камерой она позировала обнаженной, прикрывая грудь простыней.
«Невероятная», «Очень горячо», «Фигура — произведение искусства», «Выглядите невероятно», «Самая красивая модель», «Богиня», — написали пользователи соцсетей.
Рози Хантингтон-Уайтли состоит в отношениях с Джейсоном Стетхэмом, который старше нее на 20 лет. Они познакомились в 2010 году на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года актер и модель объявили о помолвке. В июне 2017-го у пары родился сын Джек Оскар, а в феврале 2022-го на свет появилась их дочь Изабелла Джеймс.
В июне модель Victoria's Secret стала новым амбассадором бренда Tiffany&Co. Дизайн новой коллекции посвящен французскому ювелирному дизайнеру Жану Шлюмберже и его увлечению морем.