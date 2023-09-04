Актриса Настасья Самбурская показала лицо без макияжа
Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками своих социальных сетей видео с концерта группы «Комната культуры».
36-летняя Настасья Самбурская рассказала поклонникам, что во время концерта «незапланированно» вышла на сцену и спела вместе с автором песен коллектива Евгением Трофимовым трек «Полмира». Звезда «Универа» вышла на сцену без макияжа и укладки, одетая в черный кроп-топ и черные широкие брюки.
На прошлой неделе Настасья Самбурская поделилась с поклонниками десятью фактами о себе.
«Гиря — мой самый любимый спортивный снаряд. Люблю пенку от молока, иногда специально кипячу его дважды. Боюсь прыгать с парашютом», — призналась актриса.
Настасья Самбурская также рассказала, что ее любимые цвета — зеленый и «благородный розовый», она любит вязать шапки, и никогда не делала пластику носа.
«У меня вторая группа крови. Я поменяла 10 школ. Одной рукой играю на баяне песни «Бумер», «Маленькой елочке холодно зимой» и «Степь да степь кругом», — перечислила актриса.
Настасья Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».