Самбурская показала лицо без макияжа

Актриса Настасья Самбурская поделилась с подписчиками своих социальных сетей видео с концерта группы «Комната культуры».

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36-летняя Настасья Самбурская рассказала поклонникам, что во время концерта «незапланированно» вышла на сцену и спела вместе с автором песен коллектива Евгением Трофимовым трек «Полмира». Звезда «Универа» вышла на сцену без макияжа и укладки, одетая в черный кроп-топ и черные широкие брюки.

На прошлой неделе Настасья Самбурская поделилась с поклонниками десятью фактами о себе.

«Гиря — мой самый любимый спортивный снаряд. Люблю пенку от молока, иногда специально кипячу его дважды. Боюсь прыгать с парашютом», — призналась актриса.

Настасья Самбурская также рассказала, что ее любимые цвета — зеленый и «благородный розовый», она любит вязать шапки, и никогда не делала пластику носа.

«У меня вторая группа крови. Я поменяла 10 школ. Одной рукой играю на баяне песни «Бумер», «Маленькой елочке холодно зимой» и «Степь да степь кругом», — перечислила актриса.