Айза назвала ошибкой одну из своих пластических операций

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) назвала ошибкой одну из своих пластических операций. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

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На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость предстала в наряде с леопардовым принтом и распущенными волосами. При этом она ответила на вопрос подписчиков о коррекции внешности.

«Единственная операция, о которой я жалею, — это операция на груди. Это была самая большая и единственная ошибка. А все остальное мне очень нравится», — заявила инфлюэнсерша.

Также Айза объяснила, что увеличила бюст с помощью силиконовых имплантатов в 2010 году, а в 2011-м их удалила.

«У меня прекрасная грудь, но, к сожалению, есть шрамы, но их я тоже приняла и полюбила», — отметила экс-супруга музыканта.