«Называли стукачкой». Какие российские звезды ненавидели школу

В минувшую пятницу в России отметили День знаний. К несчастью, не у всех о школьных годах остались теплые воспоминания. Некоторые российские звезды поделились негативным опытом, оставшимся со времен учебы в школе. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

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Анна Седокова на уроках и переменах подвергалась травле одноклассников, так как была дочерью учительницы, ее называли «стукачкой». Также будущую певицу считали непривлекательной. У нее не было друзей среди ровесников. В результате Седокова возненавидела школу. Зато теперь бывшая участница группы «ВИА Гра» – одна из самых популярных красавиц страны. Из «гадкого утенка» Седокова превратилась в «прекрасного лебедя», время все расставило по местам.

Немного другая ситуация сложилась у звезды эстрады Анжелики Агурбаш. У белорусской певицы остались крайне отвратительные воспоминания о школе из-за учителей. По мнению знаменитости, многие учителя вели себя некомпетентно по отношению к ней, отбивая интерес к учебному процессу. До сих пор Агурбаш считает, что педагоги измываются над учениками из-за своих психологических проблем.