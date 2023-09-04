Возлюбленная Тимати снялась топлес

Возлюбленная российского рэпера Тимати Валентина Иванова показала оголенную фигуру в бане. Соответствующая история появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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На размещенном снимке девушка снялась топлес, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала частично обнаженную грудь и живот. Кроме того, манекенщица обернулась белым махровым полотенцем и прикрылась еловыми ветками. Свой образ она дополнила шапкой и голубыми тапочками.

«Пересматриваю фотки. В баньку захотелось», — подписала она фото.