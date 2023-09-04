54-летняя Дженнифер Лопес показала фигуру в нижнем белье

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась с подписчиками личного блога кадрами из фотосессии, снятой для рекламной кампании итальянского бельевого бренда Intimissimi.

© Газета.Ru

На снимках Дженнифер Лопес, которой в конце июля исполнилось 54 года, запечатлена в спальне. Певица позировала в черном кружевном комплекте с белой вышивкой, состояшем из лифа с эффектом пуш-ап и трусов с заниженной талией. Артистка уложила волосы на манер голливудских волн и сделала свой фирменный макияж в нюдовых оттенках.

«Хотел бы я быть Беном Аффлеком», «Роскошная женщина», «Джей Ло — женщина без возраста», «Невероятная красотка», «Очень сексуальная», «Фигура — огонь», «Королева огня», «Совершенство», — написали поклонники Дженнифер Лопес в комментариях.

В середине июля Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отпраздновали первую годовщину свадьбы. Пара отметила событие романтическим ужином в итальянском ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. Влюбленные поженились в июле 2022 года — спустя 20 лет после первой помолвки.