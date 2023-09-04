Измены, прощение, рождение детей: как живут Бейонсе и Jay-Z

4 сентября свой 42-й день рождения отмечает популярнейшая певица Бейонсе. В этом материале "Рамблер" расскажет о непростой личной жизни звезды и о том, что ей пришлось пройти в отношениях с популярным рэпером.

Пара Бейонсе и хип-хоп исполнителя Шона Кори Картера, более известного как Jay-Z, многие годы является одной из самых известных пар в мире. Но долгое время после своего знакомства в 2002 году звезды были просто друзьями, а на первое свидание пошли лишь спустя полтора года. Бейонсе не раз отмечала, что их отношения развивались очень неторопливо. Долгожданная свадьба состоялась лишь 4 апреля 2008 года. Это событие держалось в строжайшем секрете, а поклонники узнали о заключении их брака лишь после торжества, когда на одном из совместных концертов звезды показали видео, в котором мелькнули и свадебные фотографии.

Видео дня

По рассказам певицы, она мечтала о тихой церемонии в кругу близких людей, но Jay-Z не смог отличиться скромностью и преподнес любимой кольцо с бриллиантом в 18 карат и несколько десятков тысяч живых орхидей. Вместо традиционного обмена кольцами, молодожены набили на пальцах одинаковые татуировки с цифрой "IV", которая символизировала дату их бракосочетания. Позже в семье родилась дочь, которую назвали Блю Айви (IVy – снова та самая "четверка"). Всему миру казалось, что в паре всегда будут царить любовь и уважение, а их совместные выступления и взгляды, которые они дарили друг другу, лишь подтверждали эти мысли многочисленных поклонников.

Однако, что уже до свадьбы, что после, в газетах и в Сети начали множиться слухи о неверности рэпера. Чаще всего ему приписывали роман с восходящей звездой Рианной, после – с Ритой Орой. Все это время Бейонсе гордо хранила молчание, но в 2014 году, после очередной волны обвинений журналистов Jay-Z в неверности супруге, поклонники забили тревогу и ждали новостей о разводе. Слухи подогревали и новые треки артистки, которые вошли в альбом "Lemonade". В них так и сквозила тема предательства и разбитого сердца. Но на публике певица продолжала молчать.

Вскоре после выхода нового альбома Бейонсе, Jay-Z врывается на музыкальные площадки с ответом – он выпускает диск с композициями, в которых признается в своих изменах и просит у жены прощения. Позже он еще не раз расскажет, как трудно ему было вернуть ее доверие.

Поклонники окончательно успокоились, когда на свет родились близнецы Руми и Сэр – так пара будто рассказала всему миру, что вдвоем они смогли справиться с трудностями и вопреки всему продолжают любить друг друга.