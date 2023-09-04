Пенелопа Крус поделилась архивными фотографиями с Сальмой Хайек
Актриса Пенелопа Крус поделилась с подписчиками своих социальных сетей архивными снимками со своей коллегой Сальмой Хайек.
2 сентября Сальма Хайек отметила день рождения, актрисе исполнилось 57 лет. Подруга Хайек Пенелопа Крус поздравила звезду в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав несколько черно-белых снимков из разных лет.
«С днем рождения, мой дорогой друг», — подписала серию фотографий Пенелопа Крус.
Пенелопа Крус и Сальма Хайек давние подруги. В мае 2023 года актрисы рассказали поклонникам, как собирались на бал Института костюма Met Gala в музее Метрополитен. Пенелопа Крус впервые выступила в роли сопредседателя бала, который в этом году был посвящен жизни и творчеству дизайнера Карла Лагерфельда.
Актриса появилась на красной дорожке в белом бальном платье с многослойной юбкой от Chanel и полупрозрачном капюшоне из органзы. Наряд музы Лагерфельда был вдохновлен платьем из коллекции Chanel Haute Couture Весна/Лето 1988 года. Сальма Хайек выбрала для выхода красное платье с лакированным корсетом и многослойной юбкой из рюш.