Пенелопа Крус поделилась архивными фотографиями с Сальмой Хайек

Актриса Пенелопа Крус поделилась с подписчиками своих социальных сетей архивными снимками со своей коллегой Сальмой Хайек.

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2 сентября Сальма Хайек отметила день рождения, актрисе исполнилось 57 лет. Подруга Хайек Пенелопа Крус поздравила звезду в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав несколько черно-белых снимков из разных лет.

«С днем рождения, мой дорогой друг», — подписала серию фотографий Пенелопа Крус.

Пенелопа Крус и Сальма Хайек давние подруги. В мае 2023 года актрисы рассказали поклонникам, как собирались на бал Института костюма Met Gala в музее Метрополитен. Пенелопа Крус впервые выступила в роли сопредседателя бала, который в этом году был посвящен жизни и творчеству дизайнера Карла Лагерфельда.