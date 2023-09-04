Костюшкин показал результат пересадки волос
52-летний певец Стас Костюшкин четыре месяца назад решился на пересадку волос. Сегодня артист решил показать свою новую прическу.
Костюшкин заявил, что ни на секунду не пожалел о трансплантации.
Также певец рад, что ему больше не надо постоянно носить головной убор.
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«Вот я и расстался с кепкой. Вот и выросли мои волосы. Для кого-то долго, для кого-то быстро. Для меня долго, честно говоря. Четыре месяца. Но в клинике говорят, что это только 30 процентов. Представляете? Буду как Дима Маликов, когда будет 100%. Это возврат моей былой молодости, моих былых волос», — рассказал он.