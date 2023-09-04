Костюшкин показал результат пересадки волос

«Вот я и расстался с кепкой. Вот и выросли мои волосы. Для кого-то долго, для кого-то быстро. Для меня долго, честно говоря. Четыре месяца. Но в клинике говорят, что это только 30 процентов. Представляете? Буду как Дима Маликов, когда будет 100%. Это возврат моей былой молодости, моих былых волос», — рассказал он.