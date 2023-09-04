Екатерина Шпица показала подросшего сына

Екатерина Шпица редко показывает единственного сына Германа и поклонники актрисы порой забывают, что у нее уже довольно взрослый ребенок. Но новом фото видно, как сильно подрос наследник звезды российского кинематографа.

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Катерина Шпица мало и редко говорит о сыне и его воспитании и поэтому каждое фото ребенка в социальных сетях актрисы всегда вызывает интерес со стороны интернет-пользователей.

На этот раз Екатерина похвасталась снимком для которого позировала в обнимку с 11-летним Германом на фоне входа в Сад Эрмитаж. Для семейной прогулки Катерина выбрала яркое полосатое платье в пол дополнив его необычной зеленой сумкой через плечо.

«Был такой тёплый день. Мы знали, что это последняя «ласточка» прошедшего лета, поэтому догуляли его, пока ноги не загудели. Как было приятно успеть надеть ещё хотя бы одно летнее платье. А сумка у меня, кстати, из кожи, но не животного, а… яблока!!!», — похвасталась Шпица.

Актрису тут же атаковали вопросами о материале изготовления аксессуара и очень удивились узнав, что сегодня и в самом деле можно приобрести себе сумку из яблока. Выглядит, кстати, сумка очень ярко и стильно, великолепно вписываясь в наряд актрисы.