"Решила выставить меня простушкой". Бородина пожаловалась на Собчак

"Решила выставить меня простушкой". Бородина пожаловалась, что Собчак самоутверждается за ее счет
Телеведущая Ксения Бородина в своем Telegram-канале прокомментировала недавнюю ссору с журналисткой Ксенией Собчак.
«Ксюша, про Черкизон я говорить не берусь, все мы там были, как говорится. Не все рождались в семье мэра, с серебряной ложкой. Важно, как люди растут и чего добиваются, как сами развиваются. Ты решила выставить меня простушкой, хотя я знаю, как следишь за моими образами и изменениями», — написала Бородина.
Телеведущая напомнила, что у нее нет возможности получать недвижимость и дорогую брендовую одежду по бартеру. При этом Бородина уколола Собчак, намекнув, что та не умеет правильно произносить название модного дома Louis Vuitton. Вместе с этим бывшая звезда «Дома-2» выразила мнение, что журналистка просто пытается самоутвердиться за ее счет таким образом.
«Я никогда не понимала, зачем все время конкурировать с женщинами-коллегами, пытаться самоутвердиться за их счет. Это вопрос к самооценке.Я всегда относилась к тебе хорошо, как к старшей сестре. Отпусти какие-то свои детские обиды, никто на тебя не нападал», — резюмировала Бородина.
Накануне Собчак попросила Бородину не давать непрошеных советов в ответ на слова телеведущей об изменениях в стиле журналистки.