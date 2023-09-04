"Решила выставить меня простушкой". Бородина пожаловалась на Собчак

«Ксюша, про Черкизон я говорить не берусь, все мы там были, как говорится. Не все рождались в семье мэра, с серебряной ложкой. Важно, как люди растут и чего добиваются, как сами развиваются. Ты решила выставить меня простушкой, хотя я знаю, как следишь за моими образами и изменениями», — написала Бородина.