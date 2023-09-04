Ксения Собчак похвасталась часами за 13 миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фотографию с часами за 13 миллионов рублей.

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Ксения Собчак рассказала подписчикам, как поужинала в одном из ресторанов в центре Москвы. Телеведущая опубликовала снимок меню заведения, которое прикрыла рукой. На запястье Собчак были надеты часы модели Nautilus элитного швейцарского бренда Patek Philippe, стоимость которых составляет более 13 миллионов рублей.

В конце августа Ксения Собчак похвасталась поклонникам новой сумкой за миллионы рублей. Телеведущая сняла распаковку своей покупки на камеру. Она показала изделие модели Birkin в нежно-розовом цвете из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и фурнитурой. Стоимость сумки Собчак не озвучила.

«Анпэкинг, как говорится. Как же мне нравится цвет», — написала Собчак.

Однако поклонники не оценили вложения телеведущей.