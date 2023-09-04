Ксения Собчак похвасталась часами за 13 миллионов рублей

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в личном блоге фотографию с часами за 13 миллионов рублей.
Ксения Собчак рассказала подписчикам, как поужинала в одном из ресторанов в центре Москвы. Телеведущая опубликовала снимок меню заведения, которое прикрыла рукой. На запястье Собчак были надеты часы модели Nautilus элитного швейцарского бренда Patek Philippe, стоимость которых составляет более 13 миллионов рублей.
В конце августа Ксения Собчак похвасталась поклонникам новой сумкой за миллионы рублей. Телеведущая сняла распаковку своей покупки на камеру. Она показала изделие модели Birkin в нежно-розовом цвете из кожи с одинарной ручкой, плечевым ремнем и фурнитурой. Стоимость сумки Собчак не озвучила.
«Анпэкинг, как говорится. Как же мне нравится цвет», — написала Собчак.
Однако поклонники не оценили вложения телеведущей.
«Как же тeбе повeзло, Кcюxа, рoдитьcя в бoгaтой сeмье», «У нее все возможности от мамы и папы», «Я думала, вы очень самодостаточная, не будете, как Бородина, похвалюшки устраивать», — написали пользователи соцсетей.