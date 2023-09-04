Бузова рассказала, как смогла поступить на географический факультет

«Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ничего… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы. И я сдала алгебру на четыре, что для меня было невозможно! Я четыре задания ответила правильно и одно неправильно», — вспомнила Бузова.