Бузова рассказала, как смогла поступить на географический факультет

Ольга Бузова рассказала, что помогло ей поступить на географический факультет
Певица Ольга Бузова в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, как ей удалось сдать экзамен по алгебре при поступлении на географический факультет СПБУ.
«Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ничего… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы. И я сдала алгебру на четыре, что для меня было невозможно! Я четыре задания ответила правильно и одно неправильно», — вспомнила Бузова.
При этом она отметила, что сдавала еще географию и литературу на вступительных экзаменах. Однако литература давалась Бузовой легко, так как ей нравилось читать, а география и вовсе была любимым предметом исполнительницы. При этом звезда призналась, что родители были вынуждены нанимать ей репетитора по алгебре, потому что точные науки были Бузовой не по душе.