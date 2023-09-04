$96.34+0.01104.61-0.33

Ольга Бузова рассказала, что помогло ей поступить на географический факультет

Певица Ольга Бузова в разговоре с «Пятым каналом» рассказала, как ей удалось сдать экзамен по алгебре при поступлении на географический факультет СПБУ.

Бузова рассказала, как смогла поступить на географический факультет
© Газета.Ru

«Я просто зубрила формулы, потому что я реально не понимала в алгебре, высшей математике, геометрии ничего… И когда я села на вступительные экзамены по алгебре и увидела задание, мои формулы, которые я зубрила, просто накладывались на эти формулы. И я сдала алгебру на четыре, что для меня было невозможно! Я четыре задания ответила правильно и одно неправильно», — вспомнила Бузова.

При этом она отметила, что сдавала еще географию и литературу на вступительных экзаменах. Однако литература давалась Бузовой легко, так как ей нравилось читать, а география и вовсе была любимым предметом исполнительницы. При этом звезда призналась, что родители были вынуждены нанимать ей репетитора по алгебре, потому что точные науки были Бузовой не по душе.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости