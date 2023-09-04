47-летняя Милла Йовович вышла в свет в платье с голой спиной

47-летняя Милла Йовович появилась на красной дорожке мероприятия в нежно-розовом шелковом платье от итальянского модного дома Prada с голой спиной и длинным шлейфом. Актриса дополнила образ серебристым клатчем, бриллиантовыми серьгами-кольцами и браслетом. Звезда фильма «Пятый элемент» сделала влажную укладку и легкий макияж с акцентом на розовую помаду.

Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном . Пара познакомилась на съемках фильма «Обитель зла», они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения первой дочери. Супруги воспитывают троих детей: 15-летнюю Эвер, 8-летнюю Дэшилл и 3-летнюю Ошин.

Милла Йовович признавалась подписчикам, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам актрисы, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.