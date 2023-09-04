Популярный комик с ТНТ рассказал о постыдном случае в такси
Популярный комик езидского происхождения Гурам Амарян, участник программы «Stand Up на ТНТ» рассказал о случае, когда ему было очень стыдно. Такую ситуацию он описал в подкасте «Гадзилы», доступном на YouTube.
Амарян рассказал, что однажды, когда он вызвал такси бизнес-класса, к нему приехал слабослышащий водитель. Комику было очень смешно, что в поездке таксист включал плохую музыку. Тогда он решил записать это на видео и только во время съемки осознал, что у водителя проблемы со слухом.
Когда он снимал себя на видео, в машине было темно, и у него случайно включилась вспышка. В итоге Гурам случайно сфотографировал мужчину, и он это понял.
«И он видит вспышку, он слабослышащий, он не может мне ничего сказать, и для него я просто *** [дурак], который его сфоткал», — отметил он.
Комик отметил, что поездка длилась еще 20 минут, и он даже не смог попросить прощения у таксиста и просто ждал пока они доедут до места назначения.
Ранее мы писали о том, что комик Карина Мейханаджян рассказала об отношении к женщинам в КВН.