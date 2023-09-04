Агата Муцениеце уговаривает детей записаться в театральный кружок
Актриса Агата Муцениеце призналась в Telegram-канале, что старательно уговаривает сына и дочь в театральную студию. По мнению Муцениеце, нет ничего лучше, чем театральный кружок.
Однако она считает, что профессия артиста может понравиться только тому, кто "немножко не в себе". Звезда объяснила, что актеры очень зависимы от продюсера, режиссер, оператора и сценариста.
"Тебе говорят, подходишь ты или нет, каждый отказ - это боль, потому что начинает казаться, что тебя не взяли на роль, потому что ты недостаточно хорош! Вообще ты все время сам для себя недостаточно хорош! Тут можно было сыграть лучше, а там станцевать лучше, одеться на дорожку лучше, позировать лучше", - поделилась артистка.
Муцениеце отметила, что в профессии артиста нет стабильных смен - то работы слишком много, то ее вообще нет. Также актерам приходится делать те вещи, которые они бы не хотели.
"Тут нет золотой середины, плюс ко всему постоянно либо очень жарко, либо надо ночью купаться в холодном фонтане, смеяться когда тебе не весело, плакать когда ты не хочешь этого совсем... Причем не просто засмеяться или заплакать разок, а делать это несколько дублей, несколько кадров, а это часа 3 подряд", - заявила звезда.
Муцениеце назвала себя "наркоманом" своей профессии, которая готова побриться налысо ради роли. Однако она не уверена, хочет ли такого будущего для своих детей.
Муцениеце воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от актера Павла Прилучного. Артисты были в браке с 2011 по 2020 год.