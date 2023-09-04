Муцениеце уговаривает детей записаться в театральный кружок

"Тебе говорят, подходишь ты или нет, каждый отказ - это боль, потому что начинает казаться, что тебя не взяли на роль, потому что ты недостаточно хорош! Вообще ты все время сам для себя недостаточно хорош! Тут можно было сыграть лучше, а там станцевать лучше, одеться на дорожку лучше, позировать лучше", - поделилась артистка.