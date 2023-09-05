Валя Карнавал раскрыла подробности экстремального похудения

Последние несколько месяцев Валю Карнавал не узнать: после резкого похудения артистка, и без того давно покорившая мужскую половину страны, стала настоящей Барби. И пока поклонники засыпают звезду дифирамбами, под публикациями в светских телеграм-каналах спорят, действительно ли похудение Вали — результат тренировок до седьмого пота в зале, а не магический эффект работы пластических хирургов.

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Сегодня на съемках клипа к песне «Частушка» тиктокерше снова пришлось отбиваться от вопросов о своей фигуре. Артистка отвечала на них уклончиво, при этом рассказав, ждать ли фанатам новых перемен в ее внешности.

«Последний промежуток времени, наверное, полгода, я очень сильно сбросила [самостоятельно]. А так, сейчас не худею специально», — поделилась Карнавал.

Судя по идеальному торсу, без тренировок вряд ли обошлось. Как ни крути, выглядит Валя роскошно!

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Напомним, в начале этого года Валя Карнавал несколько месяцев не посещала публичные мероприятия. В подробности больничного отпуска звезда не вдавалась, зато публиковала кадры с ингалятором и капельницей и шутила про высокую температуру: