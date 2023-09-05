В Сети появились снимки Рене Зеллвегер без макияжа и фильтров

Американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

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Журналисты опубликовали в сети фото, на которых 54-летняя звезда картины «Дневник Бриджит Джон» запечатлена на прогулке со своей собакой по кличке Дилан. Перед камерой женщина предстала в бежевых брюках, облегающей серой кофте, кепке и розовых кроссовках. Кроме того, видно, что на лице Зеллвегер отсутствуют макияж.

Читатели издания оценили естественный внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «54? Она выглядит потрясающе!», «Без макияжа она намного красивее», «Она такая очаровательная», «Такая же хорошая, как и 20 лет назад», «Прекрасная дама», — высказывались они.