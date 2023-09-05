Кудрявцева сходила на свидание с Лазаревым

Певец Сергей Лазарев провел вечер со своей бывшей возлюбленной, телеведущей Лерой Кудрявцевой. Об этом певец рассказал в соцсетях.

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Сергей Лазарев опубликовал фотографию с Лерой Кудрявцевой и рассказал поклонникам, что сходил с бывшей девушкой в ресторан.

Певец был одет в белую рубашку, бежевые брюки и светлые кроссовки, а телеведущая выбрала для выхода черное платье с кружевом в бельевом стиле и светлые босоножки на танкетке.

"Написал бывшей и пригласил на свидание. И это на трезвую голову! Лера, ты возмутительно хорошо выглядишь! Лю! Спасибо за вечер", - подписал снимок Лазарев.

Лера Кудрявцева также поделилась с подписчиками личного блога подробностями вечера. Звезда показала поклонникам букет, который подарил ей Лазарев, и поблагодарила бывшего бойфренда за ужин.

"Сереня, спасибо за цветы, волшебный вечер!!! Люблю", — написала телеведущая.